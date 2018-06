In Deutschland mangelt es nicht nur an Kitaplätzen, sondern auch am Personal. Laut nationalem Bildungsbericht werden bis 2025 rund 300.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen – und damit dreimal mehr, als man bislang dachte. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will in den nächsten vier Jahren 5,5 Milliarden Euro vom Bund investieren. Rudi Novotny, stellvertretender Leiter des Ressorts Chancen bei der ZEIT, hat mit Giffey über die Maßnahmen gesprochen. Wohin das Geld fließt und ob es ausreichend ist, erzählt er im Podcast.

Deutschland ist raus aus der WM, zum ersten Mal in einer Vorrunde. Wie konnte das bloß passieren? Was waren die Schwächen der Mannschaft? Und wie geht es jetzt weiter mit Jogi Löw? Das bespricht Mounia Meiborg mit ZEIT-ONLINE-Sportreporter Oliver Fritsch, der beim Spiel in Kasan dabei war.

Außerdem: Urlaub in einem autoritären Staat gefällig? Türkeireisen boomen.

