Vor dem möglichen Gipfel mit den USA hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Sein Wille zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei "unverändert, beständig und fix", sagte Kim laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Er hoffe, dass eine stufenweise Lösung erzielt werde. Das gelte auch für die Beziehungen zu den USA. Kim äußerte sich bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, der nach Pjöngjang gereist war.

Bei dem geplanten historischen Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur soll es um den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms gehen. Die USA fordern die vollständige und überprüfbare Denuklearisierung Nordkoreas im Gegenzug für wirtschaftliche Erleichterungen.

Bislang ist jedoch unklar, was genau Nordkorea unter Denuklearisierung versteht. So will Nordkorea nicht einseitig seine Atomwaffen aufgeben. Strittig ist auch, ob etwa außer atomaren Sprengköpfen auch Atomanlagen zur Urananreicherung beseitigt werden oder die USA ihre Streitkräfte aus Südkorea abziehen und ihre Fähigkeiten zu einem nuklearen Gegenschlag aufgeben sollen. Beobachter gehen bislang davon aus, dass Pjöngjang ohne Sicherheitsgarantien der USA nicht zum Abbau seines Atomprogramms bereit sein wird. Ein US-Regierungsmitarbeiter hatte solche Garantien indes am Mittwoch in Aussicht gestellt.

US-Außenminister Mike Pompeo zeigte sich zuversichtlich, was den Verlauf der Verhandlungen mit der international isolierten Führung in Pjöngjang angeht. Pompeo traf sich in New York mit dem ranghohen Parteifunktionär und ehemaligen Geheimdienstchef Kim Yong Chol. Der US-Außenminister sagte anschließend, man bewege sich in die richtige Richtung. In den vergangenen 72 Stunden sei "echter Fortschritt" dabei erzielt worden, die Bedingungen für ein mögliches Treffen zwischen Kim und Trump festzulegen.

Nach Angaben von Pompeo soll diesen Freitag eine nordkoreanische Delegation das Weiße Haus besuchen. Sie werde Trump einen Brief Kims überreichen. Das Weiße Haus wollte am Donnerstag nicht sagen, ob auch Trump den nordkoreanischen Unterhändler selbst treffen wird. Die Details würden noch ausgearbeitet, sagte der stellvertretende Sprecher Hogan Gidley.

Nordkorea verfügt nach eigenen Angaben über Atomraketen, die das US-Festland erreichen können. Das Land will aus der internationalen Isolation heraus, um über Außenhandel und Investitionen das Land entwickeln zu können. Dafür muss es die von den USA durchgesetzten harten Wirtschaftssanktionen abschütteln