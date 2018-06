Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist in Singapur eingetroffen, wo er sich am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump treffen will. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan begrüßte den Gast aus Nordkorea am Flughafen Changi und veröffentlichte ein Foto der Begegnung auf Twitter.



Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10. Juni 2018

Kim sollte zunächst mit Singapurs Präsident Lee Hsien Loong zusammenkommen, um den Gipfel mit Trump vorzubereiten. Trump reiste direkt vom G7-Treffen in Kanada nach Singapur. Er wird am Nachmittag erwartet. Vor seinem Abflug sagte er, seine Begegnung mit Kim sei eine "einmalige Gelegenheit" für eine Annäherung mit dem jahrzehntelang isolierten Nordkorea.



Bei dem Treffen wird es voraussichtlich um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen. Trump sei zuversichtlich, dass die Zusammenkunft in Singapur am Dienstag gut verlaufen werde. Bei der Vorbereitung des Gipfeltreffens habe Nordkorea "sehr gut" mit den USA zusammengearbeitet, sagte der US-Präsident.

Die Begegnung gilt als historisch, weil noch nie ein amtierender US-Präsident mit einem Machthaber des weitgehend isolierten Nordkoreas zusammengetroffen ist. Trump hat den G-7-Gipfel am Wochenende in Kanada vorzeitig verlassen, um nach Singapur zu fliegen. Er hat in jüngsten Äußerungen betont, zunächst gehe es darum, sich kennenzulernen. Er hat auch von der Möglichkeit von Folgetreffen gesprochen.