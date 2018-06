Nach der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat die Wahlkommission offiziell den Sieg von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan bestätigt. Erdoğan habe "die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten", sagte der Chef der Wahlkommission, Sadi Güven, bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Ankara. Eine Stichwahl ist demnach nicht nötig. Fast alle Stimmen waren in der Nacht ausgezählt. "Die Zahl der Stimmen, die noch nicht vom System erfasst wurden, wird das Ergebnis nicht beeinflussen", teile Güven mit.

Die Wahlen werden das Land nach Einschätzung von Erdoğan auf Jahrzehnte hinaus beeinflussen. "Heute habt Ihr bei den Wahlen am 24. Juni, die das künftige halbe Jahrhundert, die das Jahrhundert unseres Landes prägen werden, wieder auf unserer Seite gestanden", sagte der bisherige und künftige Präsident bei seiner Siegesrede in Ankara. "Meine Brüder, die Sieger dieser Wahl sind die Demokratie, der Wille des Volkes und das Volk höchstpersönlich. Der Sieger dieser Wahl ist jeder einzelne unserer 81 Millionen Bürger."



Erdoğan hatte bereits kurz vor Mitternacht den Sieg für sich reklamiert. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu erhielt er 52,54 Prozent der Stimmen, sein Rivale Muharrem İnce von der CHP 31,5 Prozent. Selahattin Demirtas von der prokurdischen HDP kam mit 8,4 Prozent auf den dritten Platz, obwohl er seit 2016 in Haft sitzt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 88 Prozent.



Schon während der Abstimmung hatten Oppositionspolitiker Unregelmäßigkeiten gemeldet. Die Opposition verzichtete jedoch darauf, das Ergebnis anzufechten.



Mit mehr als 50 Prozent Stimmenanteil wurde der Präsident bereits in der ersten Runde wiedergewählt und erster Staatschef der Türkei in dem von ihm 2017 durchgesetzten Präsidialsystem. Nach der Verfassungsänderung hat Erdoğan künftig weitreichende Befugnisse. Er wird ohne Ministerpräsident an der Spitze der Regierung stehen und kann mit Dekreten das Parlament teilweise umgehen.

Nach der Siegeserklärung Erdoğans rief die CHP ihre Anhänger dazu auf, Ruhe zu bewahren. Wie auch immer das Endergebnis ausfalle, das Volk solle sich "nicht provozieren lassen", sagte CHP-Sprecher Bülent Tezcan.



Laut Wahlkommissionschef Güven kamen die islamisch-konservative AKP Erdoğans, die linksnationalistische CHP, die prokurdische HDP und die ultrarechte MHP bei der Parlamentswahl, die gleichzeitig mit der Präsidentenwahl abgehalten wurde, über die Zehnprozenthürde. Angaben zu den genauen Ergebnissen machte der Wahlkommissionschef nicht. Sie sollen erst in mehreren Tagen bekannt gegeben werden.