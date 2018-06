"Ob ein Krieg ausbrechen wird, weiß ich nicht. Es würde mich aber nicht wundern!"

Mustafa Şeyhoğlu

"Die Abstimmung gestern macht klar, dass Wahlen, so wie sie in der Türkei durchgeführt werden, keinen Ausweg mehr aus der Krise des Landes bieten. Das ist erschütternd, aber auch nicht wirklich überraschend. Aufrichtige Wahlen können nur stattfinden, wenn die Freiheit, zu wählen, wen man will, gegeben ist. Ich sehe nichts dergleichen in der Türkei. Aus den vorherigen Wahlkatastrophen müssten die Leute doch längst eine Lehre gezogen haben. Freie Wahlen sind offensichtlich nicht mehr möglich. Die Zukunft der Türkei stellt sich mit diesem Ergebnis sehr dunkel für mich dar. Die Opposition müsste mit besserer Politik dagegenhalten. Sie sollte neue Wege finden, die Menschen für sich zu gewinnen. Doch die Opposition kann schließlich nur oppositionelle Politik hervorbringen, wenn es ihr ermöglicht und erlaubt wird. Die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz – alles ist vernichtet worden. Es gilt, die dringende Frage zu klären, wie man den entstandenen Schaden beheben kann. Die Wirtschaft des Landes ist an einem Tiefpunkt. Diese ausweglose Lage versucht die AKP mit Barbarei und fanatischer Religion aufzufangen. Aber das ist keine Lösung! Am Anfang waren der säkulare Oppositionsführer Muharrem İnce (CHP) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (AKP) noch gleichauf. Man konnte fast keine Unterschiede zwischen den politischen Richtungen erkennen. Doch mit der Zeit hat sich Erdoğan verändert. Er hat einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Einen falschen, aus meiner Sicht. Ob ein Krieg ausbrechen wird, weil die Opposition diesen Wahlsieg nicht hinnehmen wird, weiß ich nicht. Es würde mich aber nicht wundern, wobei ich natürlich nicht hoffe, dass es so weit kommt. Sicher ist aber, dass es mit diesem Wahlausgang keinen Frieden geben wird. Die Menschen werden ihr Recht auf Freiheit nicht aufgeben. Sie werden nicht ruhen, bis sie bekommen, was ihnen zusteht. Die Erdoğan-Regierung wird darauf wahrscheinlich mit noch mehr Druck reagieren. Wohin das Ganze dann führen wird, muss ich wirklich nicht detailliert ausmalen. Das kann sich jeder denken. Wie gesagt: Keine Ahnung, ob die Wahlergebnisse wirklich Krieg bedeuten, aber es werden sicher Aufstände folgen. Weitere Unruhen werden das Land heimsuchen. Die Zukunft des Landes ist ungewiss."