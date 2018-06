Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf die EU-Reformpläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagiert. In dem Gespräch konkretisierte sie den im Koalitionsvertrag vorgeschlagenen "Investivhaushalt" für Europa, mit dem die Innovationsfähigkeit der Mitgliedsstaaten gestärkt werden soll. Das Budget werde "im unteren zweistelligen Milliardenbereich" liegen, sagte die Kanzlerin dazu. Sie ließ offen, ob dieser Haushalt zum regulären EU-Budget gehören oder bei den Finanzministern der Eurozone angesiedelt sein soll. Merkel sprach sich zudem dafür aus, wirtschaftliche Unterschiede in der Eurozone mit einem solchen Haushalt auszugleichen.

Die Kanzlerin stellte außerdem ihr Konzept für einen Europäischen Währungsfonds vor, der aus dem Eurorettungsschirm ESM hervorgehen soll. Unter anderem schlug sie vor, Ländern, die durch äußere Umstände in Schwierigkeiten geraten, mit kurzfristigen Krediten zu helfen. "Immer gegen Auflagen natürlich, in begrenzter Höhe und mit vollständiger Rückzahlung", sagte Merkel der FAS.



"Wenn wir die Beratungen auf die lange Bank schieben, könnte es sein, dass wir ein ganzes Jahr lang keine Erasmus-Stipendien vergeben." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Kanzlerin sprach sich auch dafür aus, die Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 vor der Europawahl im Mai 2019 abzuschließen. "Wenn wir die Beratungen auf die lange Bank schieben, könnte es sein, dass wir ein ganzes Jahr lang keine Erasmus-Stipendien vergeben oder sich der Ausbau von Frontex verzögert oder wichtige Projekte der Bekämpfung von Fluchtursachen nicht durchgeführt werden können", sagte Merkel.

Macron hatte im September 2017 in einer Grundsatzrede eine vertiefte Integration in der EU gefordert. Derzeit sei die EU "zu langsam, zu schwach, zu ineffizient", hatte der französische Präsident gesagt. Nur ein starkes Europa könne sich den Herausforderungen einer globalisierten Welt stellen.

Gemeinsame EU-Eingreiftruppe möglich

Kompromissbereit zeigte sich Merkel mit Blick auf eine gemeinsame europäische Eingreiftruppe. Die EU verfügt bereits seit 2007 über vier multinationale Kampfgruppen, die aber wegen politischer Uneinigkeit bisher nicht zum Einsatz kamen. Macron hatte daher in seiner Rede vorgeschlagen, eine Truppe für anspruchsvolle Kampfeinsätze unabhängig von den sonstigen Verteidigungskooperationen innerhalb der EU aufzubauen. Bei Krisen soll diese schnell einsetzbar sein. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte eine Beteiligung an Macrons Initiative bislang jedoch abgelehnt. Merkel unterstützte den Vorschlag nun, betonte aber, eine solche Truppe müsse "in die Struktur der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit eingepasst sein".

Macron hatte auch gefordert, bei dem Thema mit Großbritannien zusammenzuarbeiten, das die EU voraussichtlich im kommenden Jahr verlassen wird. "Wir können ja eine solche Initiative für ein Land wie Großbritannien zusätzlich öffnen", sagte Merkel dazu.

Die Kanzlerin schränkte allerdings ein, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee bleibe und somit jeder Einsatz im Ausland stets vom Bundestag vorab gebilligt werden müsse. Eine solche Interventionsinitiative bedeute auch nicht, "dass wir bei jedem Einsatz dabei sind". Sie regte an, Einsätze aus dem neu aufgelegten EU-Verteidigungsfonds zu bezahlen.