Der CSU-Generalsekretär Markus Blume will Migranten an der Grenze notfalls auch ohne Abkommen mit den europäischen Nachbarländern zurückweisen. "Italien muss wissen: Wenn es kein Abkommen gibt über die Rücknahme von Asylbewerbern, für die Italien zuständig ist, werden wir an der deutsch-österreichischen Grenze zurückweisen", sagte Blume der Süddeutschen Zeitung.

Deutschland dürfe sein Handeln nicht von den europäischen Nachbarstaaten abhängig machen. Es sei zwar immer besser, den kooperativen als den konfrontativen Weg zu gehen, "aber Deutschland darf nicht der Dumme sein, wenn sich die anderen der Kooperation verweigern", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Weiterhin verteidigte Blume den Weg der CSU, stärker auf nationale Maßnahmen zu setzen. "Wir sind alle für multilaterale Lösungen im Geiste des gemeinsamen Europas", sagte er. Es sei aber "naiv zu glauben", dass man in Europa nur mit gutem Zureden weiterkomme.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer hatten sich im Asylstreit darauf geeinigt, dass bereits anderweitig registrierte Asylbewerber nur nach Absprache mit den europäischen Partnern zurückgewiesen werden sollen. Außerdem sollen im Grenzgebiet Transitzentren errichtet werden, aus denen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden können. Zur Umsetzung der Maßnahmen muss die Bundesregierung noch Abkommen mit den anderen EU-Ländern schließen; auf dem EU-Gipfel hat Merkel bereits Rücknahmeabkommen mit Spanien und Griechenland vereinbart.

Die SPD sieht die Errichtung von Transitzentren kritisch. "Es wird mit uns keine geschlossenen Lager geben", sagte Parteichefin Andrea Nahles in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Im Koalitionsvertrag sei davon auch keine Rede. Seit dessen Unterzeichnung habe sich in der Sache keine neue Lage ergeben. "Wer darüber hinausgehende Vorschläge hat, muss diese vorstellen, begründen und mit dem Koalitionspartner abstimmen", sagte Nahles. Man sei nun am Beginn eines solchen Abstimmungsprozesses.