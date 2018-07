Die Grenze zu Österreich ist mehr als 800 Kilometer lang und hat knapp 90 Übergänge. Für Zurückweisungen müsste eigentlich die gesamte Grenze lückenlos kontrolliert werden, was allein schon am Personalaufwand scheitern dürfte. Ganz abgesehen davon, dass Juristen vehement darüber streiten, ob Zurückweisungen mit EU-Recht vereinbar sind, würden sie einen Dominoeffekt auslösen: Österreich hat bereits angekündigt, dass es dann selbst wiederum die Grenzen schließen würde. Es wäre das Ende von Schengen, dem EU-weiten Abkommen, das Reisefreiheit in der EU garantiert.

Die Betroffenen an der deutsch-österreichischen Grenze säßen in der Falle: Italien, das wichtigste Herkunftsland, hat erklärt, dass es vorerst keine Flüchtlinge zurücknehmen will. Österreich lässt sie nicht zurück, Deutschland lässt sie nicht rein. Am Ende müsste Seehofer möglicherweise Bilder verantworten, wie sie aus der Grenzregion Frankreich–Italien kursieren: Dort schieben sich die beiden Staaten seit Jahren Flüchtlinge hin- und her-. Sie kampieren in Lagern und bekommen de facto keine Chance, einen Asylantrag zu stellen. (muk)