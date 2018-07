Nach fünf Jahren steht das Urteil im NSU-Prozess bevor. Viele Fragen sind noch offen. Gibt es noch mehr Verantwortliche? Wie wurden die Opfer ausgewählt? Ein Mann trägt nun die Verantwortung des wegweisenden Urteils: Richter Manfred Götzl. Wer er ist und wie es nach dem Urteil weitergeht, besprechen wir mit Tom Sundermann, der den gesamten Prozess in München für uns begleitet hat.

Die Fußball-WM in Russland boykottieren oder nicht? Diese Frage ist weit in den Hintergrund gerückt. Originelle Halbfinalkonstellationen und Underdog-Mannschaften, die sich an die Spitze spielen, machen einfach zu viel Freude. Wie wahrscheinlich ein Kroatien-Belgien-Finale ist und mit den Fans welcher Mannschaft Wiebke Nauhauser am besten feiern sollte, weiß ZEIT-ONLINE-Sportredakteur Fabian Scheler.

Außerdem im Podcast: Vor einem Jahr wurde die irakische Stadt Mossul von der Terrororganisation Islamischer Staat befreit. Die Situation vor Ort ist immer noch lebensfeindlich.