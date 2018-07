Erstmals seit acht Jahren hat es wieder einen Russland-USA-Gipfel gegeben: Der amerikanische Präsident Donald Trump traf in Helsinki seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Was bei dem Treffen herausgekommen ist und wie die Ergebnisse zu bewerten sind, bespricht Mounia Meiborg mit Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online und USA-Kennerin.



In Deutschland ist Smartphonesucht schon lange ein Thema, jetzt hat sie auch die Debatten in den USA erreicht. IT-Unternehmen im Silicon Valley wollen sich nun darum kümmern. Was sie planen, berichtet Dirk Peitz, Digitalredakteur von ZEIT ONLINE.

Außerdem: Der heimliche WM-Sieger heißt Emmanuel Macron.



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie uns gern eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de schreiben.