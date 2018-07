Der islamistische Gefährder und mutmaßliche Ex-Leibwächter von Osama Bin Laden, Sami A., wurde entgegen eines Gerichtsurteils nach Tunesien abgeschoben. Hat sich das Bundesinnenministerium eingemischt? Über mögliche Anweisungen von oben redet Mounia Meiborg mit Sascha Lübbe, der für ZEIT ONLINE regelmäßig über Migrations- und Integrationsthemen schreibt.

So schön das Sommerwetter für Urlauber ist, so ärgerlich ist die anhaltende Trockenheit für Deutschlands Landwirte. Sie müssen in diesem Jahr massive Ernteeinbußen hinnehmen. Wie die Bauern damit umgehen, berichtet Wissenschaftsjournalist Gunther Willinger.



Außerdem: Warum Nelson Mandelas 100. Geburtstag für viele schwarze Südafrikaner kein Grund zum Feiern ist.



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie uns gern eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de schreiben.