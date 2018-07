Um kaum ein anderes Schulfach gab es in den vergangenen Jahren so viel Debatte und auch Anfeindungen wie um den Islamischen Religionsunterricht. Was lernen Kinder dort und gibt es politische Einflussnahme islamischer Verbände auf den Unterricht? In manchen Schulen wird das Fach schon angeboten, die Nachfrage ist aber sehr viel größer. Was ist dran an den Ängsten vor den vermittelten Inhalten? Und was kann der Unterricht für die Gesellschaft leisten? Darauf antwortet die ZEIT-ONLINE-Schulredakteurin Judith Luig.



Eine Insel, auf die man nur mit einem fliegenden Partybus kommt – kennen Sie nicht? Dann fragen sie mal Kinder, die wissen darüber bestens Bescheid. Denn das ist Teil des derzeit erfolgreichsten Videospiels der Gegenwart: Fortnite Battle Royale. ZEIT-ONLINE-Autor und Kulturjournalist Thomas Lindemann hat mit seinem zwölfjährigen Sohn und dessen zwei Kumpels das Game gespielt. Was fesselt daran so sehr?

Außerdem: Wie gut kennen Sie eigentlich die Sommerhits der vergangenen Jahre?

