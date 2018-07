Die Bundespolizeigewerkschaft warnt vor Plänen des Innenministeriums, die Zuständigkeit für Sicherheitskontrollen an Flughäfen an die Flughafenbetreiber und damit an Privatunternehmen zu übertragen. "Bei Maßnahmen zur Terror-Abwehr muss die Sicherheit an erster Stelle stehen, nicht die Gewinnmaximierung", sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Ernst Walter, gegenüber ZEIT ONLINE. Dies könne dazu führen, dass die Betreiber für die Kontrollen künftig nicht den zuverlässigsten, sondern den günstigsten Dienstleister auswählten, so Walter. "Anti-Terror-Maßnahmen sind aber keine bloßen Dienstleistungen, die man durch x-beliebige Unternehmen durchführen lassen kann." Sicherheit sei wichtiger als Schnelligkeit.

Bereits jetzt werden die Sicherheitskontrollen an den 13 großen Verkehrsflughäfen in Deutschland von privaten Sicherheitsfirmen durchgeführt, allerdings beauftragt von der Bundespolizei. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will das ändern. Laut einem Eckpunktepapier aus seinem Haus sollen die Flughafenbetreiber künftig selbst entscheiden können, ob sie Passagiere, Personal und Gepäck von eigenen Unternehmen kontrollieren lassen oder die Aufgaben an private Dienstleister delegieren. Zudem sollen die Luftsicherheitsbehörden nach den Plänen Seehofers künftig nur noch Standards für Ausbildung und Technik festsetzen und deren Einhaltung durch Qualitätskontrollen sicherstellen.

Problem mit privaten Sicherheitsdiensten

Gewerkschaftschef Walter bezeichnete die Situation an den Flughäfen bereits jetzt als "untragbar". Die Bundespolizei habe ein "riesiges Problem" mit den von ihr unter Vertrag genommenen privaten Sicherheitsdiensten. Gerade während der Ferien käme es zu massiven Staus bei den Sicherheitskontrollen. "Natürlich arbeiten diese privaten Firmen gewinnorientiert und sparen an Personal", sagt Walter. Er fürchte, dass sich die Sicherheit nun weiter verschlechtere, wenn nicht mehr die Bundespolizei die Sicherheitsfirmen beauftrage.



Weiter rechnet Walter bei einer Umsetzung der Pläne mit steigenden Kosten für die Qualitätskontrollen. "Solange wir nicht selbst aussuchen, wer die Kontrollen durchführt, müssen wir das Personal umso mehr überwachen", sagte er. Für Fluggäste sei mit steigenden Preisen zu rechnen, da die Betreiber die neuen Kosten an die Fluggesellschaften weitergeben würden.

Deutsche Kontrollen langsam und ineffizient

Eine mögliche Lösung sieht Walter in Kooperationen, wie sie etwa die Flughäfen München und Nürnberg gemeinsam mit staatlichen Sicherheitsgesellschaften praktizierten. Ein konstantes Sicherheitsniveau könne nur mit solchen Non-Profit-Organisationen erreicht werden – und wenn die Bundespolizei sowohl für Auswahl, Aus- und Weiterbildung sowie für die Aufsicht des Sicherheitspersonals zuständig sei.

Kontrollen an deutschen Flughäfen gelten im europäischen Vergleich als langsam und ineffizient. Gerade in der Hauptreisezeit kommt es häufig zu Chaos. Wie der Focus berichtet, werden in Frankfurt stündlich 80 Passagiere durch eine Kontrolllinie geschleust, in Amsterdam seien es dagegen 185. Auch der Flughafenverband hatte daher seit Längerem gefordert, der Bundespolizei die Kontrollen zu entziehen. Eine Ministeriumssprecherin sagte dem Magazin, die Bundespolizei würde mit der Umstellung "von polizeifremden Aufgaben entlastet".

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte am Freitag einen Maßnahmenkatalog für den Luftverkehr angekündigt. "Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt", sagte er der Passauer Neuen Presse.