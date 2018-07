Träte die CDU bei Bundestagswahlen auch in Bayern an, könnte das die CSU viele Stimmen kosten. 54 Prozent der Wähler, die bei der letzten Wahl noch CSU gewählt hatten, würden dann zur CDU wechseln, so eine Forsa-Umfrage von vergangener Woche. Insgesamt käme die CDU in Bayern demnach auf 33 Prozent. Genaue Prognosen in Bezug auf die Landtagswahl sind schwierig, weil die CDU noch nie in Bayern angetreten ist.