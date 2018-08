Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich für eine staatliche Unterstützung der von Missernten bedrohten Bauern ausgesprochen. "Wir sollten nicht kleinlich sein", sagte der CDU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es handle sich um eine Ausnahmesituation.

Kauder sagte auch, die Entscheidung der Bundesregierung müsse nicht sofort fallen. Er unterstütze Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), die vor einer Hilfszusage erst den endgültigen Erntebericht abwarten will. Am heutigen Mittwoch berät das Bundeskabinett über die anhaltende Trockenheit.

Wegen Hitze und Trockenheit vor allem im Osten und Norden drohen Landwirten Einbußen unter anderem bei Getreide, aber auch bei Gras als Tierfutter. Der Bauernverband hatte von der Bundesregierung deshalb Entschädigungen von einer Milliarde Euro für die Landwirte gefordert. Allein beim Getreide rechnet Bauernpräsident Joachim Rukwied mit einem Minus von etwa 1,4 Milliarden Euro.



Zuständig für Finanzhilfen sind zuerst die Länder. Zahlungen des Bundes sind jedoch bei Schäden von "nationalem Ausmaß" möglich. Bei einem Expertentreffen von Bund und Ländern am Dienstag sei "klar geworden, dass die Betroffenheit der Landwirte in Deutschland sehr unterschiedlich ist, aber insbesondere die Hitzewelle der letzten drei Wochen die Situation überall extrem verschärft hat", teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Anders als die Landwirte profitieren zum Beispiel Weingüter in Deutschland von der Wärme. Sie lesen in diesem Jahr ihre Trauben so früh wie nie zuvor und sind damit zeitlich fast gleichauf mit italienischen Winzern.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) forderte angesichts der Krise ein konsequentes Umdenken im Agrarbereich. Die Landwirtschaft müsse die natürlichen Standortbedingungen wieder stärker beachten, sagte sie dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dabei gehe es um vielfältige Fruchtfolgen, ein breites Anbauspektrum, ökologische Ausgleichsflächen und eine artgerechte Tierhaltung.