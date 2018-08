Vor ein paar Wochen kannte in den USA niemand ihren Namen: Alexandria Ocasio-Cortez. Dann sicherte sich die 28-Jährige in ihrem Wahlkreis in New York die Kandidatur für den Kongress, indem sie den langjährigen Amtsinhaber in den Vorwahlen der Demokraten deklassierte. Was Ocasio-Cortez für ihre Partei bedeutet, darüber sprechen wir mit Thorsten Schröder, US-Korrespondent von ZEIT ONLINE.

Es ist heiß in Deutschland. Solange man bei 30 Grad und mehr am See oder im Freibad liegen kann, ist die Hitze noch ganz gut auszuhalten. Im Büro wird es schon mühsamer. Was macht die Hitze eigentlich mit dem Körper und gibt es Dinge, die wir gerade lieber lassen sollen? Fragen, die uns Jakob Simmank, Gesundheitsredakteur bei ZEIT ONLINE, beantwortet.



Außerdem: Fliegen, Mücken, Bienen – wie viele Insekten entdecken Sie innerhalb einer Stunde in Ihrem Garten?

Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de.