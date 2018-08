CSU-Chef Horst Seehofer hat mir seiner Forderung nach Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze nicht nur eine Regierungskrise riskiert, sondern auch viele Wählerinnen und Wähler verärgert. In Bayern muss die CSU zehn Wochen vor der Landtagswahl nun um ihre absolute Mehrheit bangen. Von der Stimmung in Freistaat erzählt ZEIT-ONLINE-Politikredakteur Ferdinand Otto, der gerade auf Bayern-Reise ist.



Soll ein Kind weg von der Mutter? In ein Heim? In eine Pflegefamilie? Mitarbeiter des Jugendamts müssen unter hohem Zeitdruck Tausende Entscheidungen treffen. Warum sie dabei trotzdem vieles richtig machen und die Probleme an anderer Stelle liegen, berichtet ZEIT-ONLINE-Redakteurin Parvin Sadigh.

Außerdem: Wie die 75-jährige Christel Neudeck bereits im Jahr 1979 trotz aller Widerstände Bootsflüchtlinge aus dem Meer rettete.



