Um mehr als 40 Prozent war die türkische Währung eingebrochen und auch der Euro wird in Mitleidenschaft gezogen – die USA haben am Montag ihre Zölle auf türkischen Stahl verdoppelt; zwischen den Nato-Partnern gibt es Streit, und die beiden Staatsführer Donald Trump und Recep Tayyip Erdoğan gelten auch noch als unberechenbar. Lenz Jacobsen, Leiter des ZEIT-ONLINE-Politikressorts, ordnet ein, worum es bei dem Streit eigentlich geht – und ob er Erdoğans Macht gefährlich werden könnte.



In Filmen und Büchern sind verfassungswidrige Symbole wie Hakenkreuze erlaubt, wenn sie historisches Geschehen beleuchten oder es sich um wissenschaftliche Darstellungen oder Kunst handelt. In Computerspielen in Deutschland dagegen war das bisher verboten. Deswegen mussten Games aus dem Ausland für den deutschen Markt immer abgeändert werden, zum Beispiel das Videospiel Wolfenstein, das im zweiten Weltkrieg spielt. Jetzt hat die Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle beschlossen, dass in bestimmten Fällen auch hierzulande Nazisymbole in Spielen gezeigt werden dürfen. Welche Auswirkungen das auf die Gamer haben könnte, schätzt Lisa Hegemann ein, Digital-Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de.