Wer gedacht hat, die Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit der CDU mit der Linken sei eine Eintagsfliege aus dem Sommerloch, hat sich getäuscht. Frisch aus dem Urlaub musste sich die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel dazu äußern – und hat die Idee direkt wieder einkassiert. Doch ist der Vorschlag des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) wirklich so abwegig? Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen CDU und Linkspartei? Das ordnet Lisa Caspari ein, stellvertretende Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE.



Alle zehn Minuten schaut ein Jugendlicher aufs Smartphone, in den USA zumindest, sagen Statistiken. Wie kann man sich da eigentlich noch auf irgendetwas konzentrieren – die Schule etwa? Damit es im Unterricht weniger Ablenkungen und Störungen gibt, ist in Frankreich jetzt das Smartphone an den Schulen verboten worden – zur Erleichterung vieler Lehrer. Die Debatte um Smartphones an Schulen ist mittlerweile auch in Deutschland voll im Gange. ZEIT-ONLINE-Redakteurin Parvin Sadigh fasst zusammen, was dafür spricht, was dagegen – und was eigentlich Schülerinnen und Schüler davon halten.



