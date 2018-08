Ein System, in das immer weniger Beschäftigte einzahlen, um immer mehr Rentnerinnen und Rentner zur versorgen, kann auf lange Sicht nicht bestehen. Bis zum Jahr 2025 ist das Niveau der Renten in Deutschland allerdings stabil, dafür will die Koalition sorgen. SPD-Politiker Olaf Scholz hat sogar eine Stabilität bis 2040 zur Diskussion gestellt, doch Parteichefin Andrea Nahles sagt, die könne man nur bis 2025 garantieren. Und die Union hat ebenfalls ihre Vorstellungen zum Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil, das an diesem Dienstagabend im Koalitionsausschuss diskutiert wird. Lisa Caspari, stellvertretende Leiterin des Ressorts für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE, spricht über den Ärger um die Rentenpläne.



Wo in Deutschland Facebook viel genutzt wird, da häufen sich, vereinfacht gesagt, rassistische Angriffe auf Flüchtlinge. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der britischen University of Warwick. Zwei deutsche Forscher untersuchten dafür, in welchem Verhältnis Hasskommentrare und fremdenfeinliche Beiträge zu tatsächlichen Übergriffen stehen. Lisa Hegemann arbeitet als Redakteurin im Digitalressort von ZEIT ONLINE und erklärt, was hinter der Studie steckt – und warum es doch alles nicht so einfach ist.



Und sonst so? Wäre es nicht toll, ein besserer Mensch zu sein – nur durch den richtigen Kaffee? In der Serie "Das machen jetzt alle so" hat ZEIT-Autor Francesco Giammarco Bulletproof Coffee probiert. Der schmeckt angeblich gar nicht so übel und hilft quasi bei fast allem.



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de.