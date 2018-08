Die Union hat sich dagegen ausgesprochen, die Rentenhöhe über das vereinbarte Jahr 2025 hinaus zu garantieren – und stellt sich damit gegen eine Forderung von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hermann Gröhe (CDU) verwies auf die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission, die sich mit dem zukünftigen Rentensystem befassen soll.

"Mit seiner markig vorgetragenen Vorfestlegung leistet Scholz der gerade erst begonnenen Kommissionsarbeit einen Bärendienst, ja gefährdet die Grundlagen ihrer Arbeit", sagte Gröhe. "Das mag dem anhaltenden Umfragetief der SPD geschuldet sein, ist aber unverantwortlich." Gröhe gehört selbst der Kommission an.



Auch FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich kritisch zu Scholz' Ankündigung zur Stabilisierung des Rentenniveaus: Dem "vollmundigen Versprechen" des Vizekanzlers fehle das Entscheidende – ein Finanzierungsplan, sagte Lindner der Rheinischen Post.



Scholz hatte sich zuvor für eine Garantie der Rentenhöhe bis 2040 eingesetzt. "Wir werden darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 2020er und 2030er Jahren gewährleistet und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlegt", sagte er in der Bild am Sonntag. Zugleich drohte Scholz der Union: "Sollte das nicht hinhauen, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger diese Frage mit ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel."

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu stabilisieren. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen einer Rente nach 45 Jahren Durchschnittslohn und dem aktuellen Durchschnittsverdienst – es zeigt, ob die Renten hinter den Löhnen zurückfallen.