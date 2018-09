Der Autor ist Direktor des Global Public Policy Institute (GPPi), einem unabhängigen Thinktank in Berlin.

Malaysias Premier Mahathir Mohamad wurde unlängst bei seinem Besuch in Chinas Hauptstadt Peking sehr deutlich: Man wolle keinen "neuen Kolonialismus", warnte er auf einer Pressekonferenz mit Premier Li Keqiang. Mahathir gab damit zu verstehen, dass sein Land nicht durch übermäßige Schulden von China abhängig werden wolle. Malaysias Premier hatte deswegen gleich mehrfach "ungleiche Verträge" mit China angeprangert.

So ließ Mahathir diese Woche erst drei von China finanzierte Pipelineprojekte mit einem Volumen von über zwei Milliarden Euro streichen. Kurz vorher hatte das Land bereits eine chinesisch finanzierte, 20 Milliarden Dollar teure Bahnstrecke auf Eis gelegt und angekündigt, keine Visa für chinesische Käufer in einer von chinesischen Investoren gebauten neuen Stadt für 700.000 Menschen ausstellen zu wollen.

Malaysia ist kein Einzelfall. Nicht nur in den asiatischen Nachbarländern, auch in den USA und in Europa wächst die Sorge um die wachsende Einflussnahme des Autokratenstaates China. In Australien entstand im letzten Jahr der Begriff scharfe Macht (sharp power), um Chinas Ambitionen zu beschreiben, als Gegenentwurf zur weichen Macht (soft power) des Westens. Weiche Macht nutze die Anziehungskraft von Kultur und Werten. Scharfe Macht hingegen helfe autoritären Regimen, Druck aufzubauen, Zwang auszuüben und die öffentliche Meinung in anderen Staaten zu manipulieren.

Nahezu alles ist käuflich

Mittlerweile hat die sharp power Karriere gemacht – von einer Titelgeschichte im Economist bis hin zu Anhörungen im US-Kongress. Doch zumindest für liberale Staaten weist die Begrifflichkeit nicht ganz in die richtige Richtung. Sicher gibt es auch "Subversion, Schikane und Druck", die verdeckt ausgeübt werden, so die Definition scharfer Macht. Aber der größte Teil der so umschriebenen chinesischen Einflussnahme hat im Westen sowieso freie Bahn.

Während Chinas herrschende Kommunistische Partei den Zugang von Kapital ebenso wie Akteure und Ideen aus dem Ausland genau kontrolliert, steht in Deutschland und Europa so gut wie alles mehr oder weniger frei zur Verfügung. Chinas KP hat erkannt, dass in kapitalistischen Gesellschaften nahezu alles käuflich ist – und macht davon regen Gebrauch.

Ihre Investoren kaufen sich im großen Stil in öffentliche Infrastruktur ein – vom Hafen in Piräus bis hin zum portugiesischen Energiekonzern EDP. Das wiederum eröffnet politische Einflusskanäle, die China auch dadurch erweitert, dass es sich ehemalige Politiker als Toplobbyisten sichert, wie etwa Ex-Vizekanzler Philipp Rösler, der jetzt für das Konglomerat HNA arbeitet. Zudem kauft sich China mithilfe von Konfuzius-Instituten in Universitäten ein. Es zahlt dafür, seine Propaganda in Form von Beilagen in namhaften Medien wie Handelsblatt, El País und Washington Post westlichen Lesern nahezubringen. Peking gibt westlichen Thinktanks Geld in der Erwartung, dass sie die politische Meinung im Sinne der KP-Alleinherrscher beeinflussen.

Für all dies muss China keine westliche Schutzschicht durchdringen, wie es das Konzept der sharp power vorsieht. Im Gegenteil: Westliche Eliten, angetrieben von der Aussicht auf chinesische Finanzmittel, bemühen sich aktiv um chinesischen Einfluss.