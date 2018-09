Derzeit scheint es, als bewege sich die Große Koalition von Regierungskrise zu Regierungskrise. Zuletzt arbeitete sie sich an der Personalie des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ab. Viele fragen sich, ob so eine stabile und handlungsfähige Regierung aussehen soll. Einer, der nach wie vor an der Koalition festhält, ist ZEIT ONLINE-Kolumnist Mark Schieritz. Im Podcast listet er auf, was die Regierung bereits geleistet hat und warum er Neuwahlen für keine bessere Idee hält.



Anfang 2010 wurde der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland bekannt. Um die zahlreichen Missbrauchsfälle aufzuarbeiten, hat die Deutsche Bischofskonferenz 2014 das bislang umfangreichste Forschungsprojekt dazu in Auftrag gegeben. Heute werden Ergebnisse der Langzeitstudie offiziell vorgestellt. Veronika Völlinger hatte vorab über die zentralen Resultate berichtet. Mit ihr sprechen wir darüber, ob und wie der Staat einlenken soll und wovon echte Veränderung nun abhängt.

