Die Türkei hat der Bundesregierung vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan offenbar eine Liste mit Namen von 69 Personen zukommen lassen, deren Auslieferung verlangt wird. Das berichtet die regierungsnahe türkische Zeitung Yeni Akit. Die Liste beinhaltet demnach Menschen, die in der Türkei wegen Terrorvorwurfs gesucht werden und in Deutschland Zuflucht gefunden haben – darunter auch der Journalist Can Dündar.

Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ging am Montag dieser Woche eine entsprechende Verbalnote beim Auswärtigen Amt ein. Darin bitte die türkische Botschaft um Festnahme und Auslieferung von Dündar wegen Spionage, Verrat von Staatsgeheimnissen und Propaganda. Das Auswärtige Amt wollte den Vorgang nicht kommentieren.



Dündar lebt seit dem Putschversuch im Sommer 2016 im Berliner Exil. In der Türkei wurde der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, nach dem er einen Skandal aufgedeckt hatte. In der ZEIT schreibt Dündar eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei. ZEIT ONLINE veröffentlicht die Folgen in deutscher und türkischer Sprache.



Staatsbesuch - Streitpunkt Pressefreiheit Erdoğan fordert von der Bundesregierung, den Journalisten Can Dündar auszuliefern. Angela Merkel spricht sich für die Freilassung der in der Türkei inhaftierten Journalisten aus. © Foto: Kay Nietfeld

Laut Yeni Akit stehen auf der Liste auch die früheren Staatsanwälte Zekeriya Öz und Celal Kara, die im Dezember 2013 eine führende Rolle bei den Korruptionsermittlungen gegen das Umfeld Erdoğan hatten. Ebenfalls gesucht wird demnach der Theologiedozent Adil Öksüz, den die Regierung als einen der Drahtzieher des Putschversuchs im Juli 2016 ansieht. Auch mehrere frühere türkische Offiziere bei der Nato, die nach dem Putschversuch in Deutschland Asyl gesucht haben sollen, sollen sich auf der vom Geheimdienst MIT zusammengestellten Liste finden. Diese enthält dem Bericht zufolge Adressdaten sowie Fotos der Verdächtigen, die sie an den genannten Orten zeigen.

Merkel will auch über Menschenrechte sprechen

Der türkische Präsident war am Donnerstag zu seinem umstrittenen Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Nach den Zerwürfnissen im deutsch-türkischen Verhältnis will er sich nach eigenen Worten um bessere Beziehungen bemühen. Die Bundeskanzlerin kündigte an, bei ihrem Treffen mit Erdoğan auch kritische Themen ansprechen zu wollen. "Die Lage der Menschenrechte ist nicht so, wie ich mir das vorstelle", sagte Angela Merkel. Wenn es "Kritikwürdiges" gebe, werde sie die Kritik auch äußern. Jedoch müsse allen klar sein, dass die Türkei da kein Einzelfall sei. Deutsche Finanzhilfen für das wirtschaftlich angeschlagene Land schloss Merkel aus. Es müssten "kluge Verbindungen" gefunden werden, damit die Türkei stabil bleibe, sagte sie. Dabei denke sie nicht an ökonomische Hilfen, aber an eine wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte die Türkei aufgefordert, mit mehr Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zur Normalisierung der Beziehungen beizutragen: "Wenn man in der Türkei eine europäische Perspektive haben will, dann muss man sich auch mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit auseinandersetzen."

Am Abend ist ein Staatsbankett in Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue geplant. Zahlreiche Oppositionspolitiker haben ihre Teilnahme daran aus Protest gegen Erdoğan und seine Politik abgesagt.

Am Samstag will Erdoğan in Köln die neue Zentralmoschee der türkischen Islam-Organisation Ditib einweihen. Dass der türkische Präsident darauf nicht verzichtet, zeigt aus Sicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, dass er in Deutschland weiter politisch Einfluss nehme. Offensichtlich sei Erdoğan "zu überhaupt keinem Wechsel" bereit, sagte der CDU-Politiker.