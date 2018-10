Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz könnte die Sozialdemokraten in Zugzwang bringen. Denn sie haben in Hessen noch viel schlechter abgeschnitten als die CDU, sind sogar auf Platz drei hinter den Grünen gelandet. Trotzdem hatte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles am Montagmorgen einschneidende Konsequenzen für ihre Partei ausgeschlossen: Ein Personalwechsel an der Spitze der Partei stehe "nicht in Rede in der SPD", sagte sie. Nahles kündigte außerdem an, in der großen Koalition weitermachen zu wollen, auch die engere Parteiführung war am Montagmorgen noch dieser Meinung.

Das kann sich nun durch Merkels Entscheidung ändern: Denn die in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise steckende SPD kann es sich eigentlich nicht leisten, weniger Konsequenzen aus Hessen zu ziehen als die CDU. Möglich ist, dass Andrea Nahles ihren Job als Parteivorsitzende verliert – allerdings hat die SPD in den vergangenen Jahren mit Sigmar Gabriel, Martin Schulz und Andrea Nahles drei Vorsitzende verschlissen, ohne das sich an ihrer Gesamtsituation etwas geändert hat. Ein Nachfolger für Nahles wäre auch nicht so schnell gefunden. Gerüchten zufolge gelten der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und die Mecklenburg-Vorpommerische Regierungschefin Manuela Schwesig als geeignet. Vizekanzler Olaf Scholz hatte zuletzt eher die Kameras gemieden und versucht, nicht mit der desaströsen Lage seiner Partei in Verbindung gebracht zu werden. Die Gegner der großen Koalition in der SPD könnten durch Merkels Entscheidung ebenfalls neuen Aufwind bekommen.