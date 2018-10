Was viele erwartet hatten, ist eingetreten: Nach dem schlechten Wahlergebnis der CDU bei der Landtagswahl in Hessen zieht Bundeskanzlerin Angela Merkel Konsequenzen. Sie verzichtet auf eine erneute Kandidatur als Parteivorsitzende im Dezember. Kanzlerin wiederum will sie bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben. Die Community von ZEIT ONLINE hat in den vergangenen Stunden kaum ein anderes Thema diskutiert. In Tausenden Postings werden Merkels Entscheidung und die möglichen Konsequenzen daraus sowohl für die Partei als auch für die große Koalition diskutiert. Stimmen, die Merkels Entschluss, nicht erneut zu kandidieren, ablehnen, sind nur vereinzelt zu hören. Viel wird hingegen die Frage diskutiert, ob sie auch als Kanzlerin zurücktreten sollte. Außerdem ist die Debatte über mögliche Nachfolger und Nachfolgerinnen an der Spitze der konservativen Partei ein Thema.



Wir haben einige markante Beiträge aus den Kommentarbereichen für Sie zusammengestellt:

Personen sind nicht alles, aber Personen gestalten auch die Parteien. Der Verzicht auf den Parteivorsitz ist richtig. Der/die neue Vorsitzende der CDU kann sich dann auch als Kanzlerkandidat(in) präsentieren. Weder Merz noch Kramp-Karrenbauer werden den Wähler zufriedenstellen. Beide können eigentlich nur den Wandel hin zu neuen Gesichtern und Themen moderieren. Riccati



Ich verstehe ja den Wunsch nach einem Wechsel und bin auch dafür, aber was dann?

Wer soll es machen?

Mit welchem Programm?

Was für eine Hausmacht hat er oder sie?

Da sind doch alle wichtigen Fragen null geklärt!

Wenn Merkel morgen weg wäre, wogegen ich absolut nichts hätte, gäbe es doch komplettes Chaos in Berlin und Chaos hatten wir schon genügend die letzten Wochen und Monate. Deserteur2.0

Jetzt bin ich sehr neugierig, gegen wen oder was sich die kindliche Aggression der Menge richten wird, wenn die Projektionsfigur Angela Merkel sich zurückzieht. Etwas zu beanstanden wird es sicher weiterhin geben. Ich habe sie zwar nicht gewählt und bestimmt nicht alles befürwortet. Dennoch achte ich ihren Dienst im Gegensatz zur ungefilterten Wut mancher Mitmenschen, die zwar meckern, aber keine klugen Lösungsansätze vorzuweisen haben. So einen Job muss man erst mal machen. Ich wollte das nicht machen. Insofern: Ich empfinde Respekt und auch Dankbarkeit. Wer hier würde es denn besser können? UnendlicheWeiten