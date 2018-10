Natürlich ist Politik nicht nur eine Frage des Stils, doch die Stilfrage wurde in Angela Merkels Amtszeit hochpolitisch. Ihre Regierungszeit, heißt es oft, habe das Land gelähmt, in einen inneren Dämmerzustand versetzt. Notwendige Streits über die Zukunft des Landes seien unter einer Wohlfühldecke geradezu erstickt worden.

Dabei war Merkels moderierender Stil selbst einmal eine wichtige Zäsur. Im Jahr 2005, als sie ihr Amt antrat, herrschte schon einmal allgemeine Erschöpfung über den Zustand der politischen Debatte. Nicht weil zu wenig diskutiert wurde, sondern weil die Diskussionen in den Parlamenten und in den Talkshows hämisch und unversöhnlich geworden waren. Hartz IV und der Sozialstaat waren damals die größten Themen, und obwohl fast alle Parteien, von den Grünen bis zur CSU, eine mehr oder minder starke Beschneidung des Sozialstaates befürworteten, donnerte es fortwährend zwischen den Alphatieren der BRD. Gerhard Schröder, Guido Westerwelle, Edmund Stoiber, Joschka Fischer, Wolfgang Clement, Roland Koch, Otto Schily und Friedrich Merz – den Ton bestimmten selbstgewisse westdeutsche Männer.

Merkel wurde bald nach Amtsantritt zur populärsten Politikerin des Landes und blieb es für viele Jahre. Auch deshalb, weil sie eine neue Ruhe in die politische Auseinandersetzung brachte. Sie verzichtete auf offene Demütigungen ihrer Gegner, sie zog fast nie öffentlich rote Linien. Ihre Strategie war der Kompromiss, aus dem möglichst alle Seiten ohne Gesichtsverlust herausgehen konnten. Einen solchen politischen Klimawandel hatte damals kaum jemand für möglich gehalten.

Merkel, das ist die Kehrseite, prägte eine Generation eher sachorientierter bis leidenschaftsarmer Politiker in allen Parteien. Und sie fällte einige gewaltige Richtungsentscheidungen, und zwar ohne Wahlkämpfe darüber zu führen, sondern ad hoc, aus taktischer Opportunität. Bei manchen hinterließ das ein Gefühl politischer Ermattung, andere zogen in blinder Wut auf die Straßen, um gegen eine angebliche Diktatur der gewählten Kanzlerin zu protestieren.

Muss ein gänzlich neuer Ton her?

Wenn Merkels Stil nun seinerseits überholt ist – was soll danach kommen? Kommen nun die Alphatiere zurück? Oder gibt es die Chance auf ein Dazwischen, Darüber, Daneben? Wie wird, oder besser: Wie sollte die Politikergeneration nach Merkel agieren? Muss ein gänzlich anderer Ton her? Etwas zwischen Merz und Merkel? Oder braucht es ganz neue Akteure in der politischen Debatte? Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Ostdeutsche, mehr Frauen? Merkels Weggang ist eine Chance für die politische Kultur. Aber worin besteht sie genau? Diskutieren Sie mit uns!