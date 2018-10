Am Sonntag wird in Bayern gewählt. Noch nie waren die Umfragen für die CSU so schlecht wie jetzt. Bleiben sie so tief, werden schon bald Machtspiele und Kämpfe um Posten ausbrechen. All das kennt die CSU nicht mehr. ZEIT-Redakteur Robert Pausch hat sich in der Führungsspitze umgehört und stellt fest: So ratlos waren sie noch nie. Und was wird aus Horst Seehofer?



Es war keine gute Woche für die deutsche Autoindustrie: Erst ordnete das Berliner Verwaltungsgericht Fahrverbote auf elf Straßen an und dann einigten sich in Brüssel die EU-Staaten auf höhere CO2-Grenzwerte. Deutschland spielte dabei eine Sonderrolle. Fabian Scheler spricht darüber mit Matthias Breitinger, Redakteur für Mobilität bei ZEIT ONLINE.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz