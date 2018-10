Die CSU hat in Bayern die absolute Mehrheit verloren und kann nicht mehr alleine regieren. Die Freien Wähler stehen der Volkspartei inhaltlich besonders nah, Parteichef Hubert Aiwanger hat auch schon selbstbewusste Forderungen an die CSU gestellt. Was können die Bayern von dieser Koalition erwarten? Darüber sprechen wir mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE.



Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat Bundestrainer Joachim Löw einen Neuanfang versprochen. In der Nations League lief für den vierfachen Weltmeister bislang aber fast alles schief. Woran es dem deutschen Team gerade fehlt und ob das heutige Spiel das letzte für Bundestrainer Joachim Löw ist, darüber spricht Mounia Meiborg mit Fabian Scheler, Sportredakteur bei ZEIT ONLINE.

Und sonst so? Auf der Erotikmesse Venus wird gern mit Tabus gespielt. Jetzt sorgte ein Hakenkreuztattoo für Ärger.

