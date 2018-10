Mit Demut das Ergebnis annehmen, das sei nun die Losung der Stunde, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach der Landtagswahl in Bayern. Die CSU ist zusammen mit der SPD der große Verlierer des Abends, die Grünen und die Freien Wähler jubeln hingegen. Söder und Parteichef Horst Seehofer rücken nun in den Mittelpunkt, ein zweistelliger Verlust bleibt bei der CSU eigentlich nicht ohne Konsequenzen. Der Machtkampf ist aber erstmal verschoben, erklärt Ferdinand Otto, der den Wahlabend im Landtag in München verfolgt hat.



Dass der Wahlabend auch der SPD nicht als Feiertag in Erinnerung bleiben wird, ist angesichts des einstelligen Ergebnisses keine Überraschung. Die Stimmen, die den Austritt aus der großen Koalition fordern, werden wieder lauter. Welche anderen Debatten nun in der Bundespolitik ausbrechen werden, beschreibt Lisa Caspari, Politik-Ressortleiterin bei ZEIT ONLINE.



