In Bayern haben die Grünen einen ihrer größten Wahlerfolge erzielt, jetzt steht die Landtagswahl in Hessen bevor. Eine Umfrage sieht die Partei dort sogar bei 22 Prozent, damit könnte der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir sogar Ministerpräsident werden. Im Podcast erklärt Lisa Caspari, Politik-Ressortleiterin bei ZEIT ONLINE, welche Koalitionsoptionen in Hessen denkbar sind.



Der Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi wird zum internationalen Politikum. Erst behauptete die saudi-arabische Führung, dass Khashoggi das Konsulat in Istanbul wieder verlassen habe. Mittlerweile spricht sie von einer Befragung, "die aus dem Ruder gelaufen" sei. Wie sollten Deutschland und die USA nun reagieren? Das bespricht Mounia Meiborg mit Michael Thumann, Politikredakteur bei der ZEIT.



Und sonst so? James Bond trägt sein Baby auf der Brust. Oder: Willkommen im 21. Jahrhundert.



Mitarbeit: Daniel Tautz

