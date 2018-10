Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege. Sie werden für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten ausgezeichnet, wie das Norwegische Nobelkomitee in Oslo mitteilte.



"Denis Mukwege und Nadia Murad haben beide ihr eigenes Leben riskiert, indem sie mutig gegen Kriegsverbrechen kämpfen und Gerechtigkeit für die Opfer fordern", sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees Berit Reiss-Andersen. Eine friedlichere Welt könne es nur geben, "wenn die Frauen, ihre Sicherheit und Grundrechte in Kriegszeiten anerkannt und geschützt werden".



Die heute 25-jährige Murad wurde als Sexsklavin vom Islamischen Staat (IS) verschleppt. Sie überlebte eine dreimonatige IS-Gefangenschaft, aus der sie mithilfe einer Nachbarsfamilie fliehen konnte. Danach war die Jesidin auf Initiative des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) nach Deutschland gekommen. Sie lebt in Baden-Württemberg und macht als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen auf die Qualen der IS-Opfer aufmerksam. 2016 erhielt Murad den Sacharow-Preis des Europaparlaments.

Der Mediziner Mukwege behandelt in seiner Heimat vergewaltigte Frauen. Er gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen und als Aktivist gegen sexuelle Gewalt. Der Gynäkologe bemüht er sich zunehmend, nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen Wunden der Opfer zu heilen. Als Menschenrechtler setzt er sich zudem auf politischer Ebene dafür ein, Vergewaltigungen als Kriegswaffe ein Ende zu setzten.



Viele Nominierungen

Insgesamt waren laut Nobelkomitee in Oslo für dieses Jahr 331 Nominierungen eingegangen: 216 für Persönlichkeiten und 115 für Organisationen. Eine enorm hohe Zahl – mehr Vorschläge gingen bislang nur 2016 ein, da waren es 376.

Im vergangenen Jahr war die Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican) mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, womit die Jury ein klares Signal für ein Verbot von Atomwaffen setzte. Ican ist ein Bündnis aus 450 Friedensgruppen und Organisationen, die sich seit Jahren für Abrüstung engagieren. Der größte Erfolg der Kampagne mit Sitz im schweizerischen Genf ist ein UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, der im Juli 2017 in New York unterzeichnet wurde und von 122 Staaten unterstützt wird. Er verbietet Herstellung, Besitz, Einsatz und Lagerung von Atomwaffen.

Der Friedensnobelpreis wurde von dem schwedischen Chemiker und Industriellen Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet. Er widmete die Ehrung Verdiensten um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden. Der Preis ist mit neun Millionen Kronen (derzeit etwa 870.000 Euro) dotiert und wird seit 1901 verliehen. Traditionell wird die Auszeichnung am 10. Dezember in Oslo überreicht, dem Todestag Nobels.