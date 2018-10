Nach einem halben Jahr im Amt ist der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan zurückgetreten. Er habe seinen Rücktritt eingereicht, damit das Volk "seinen Willen in vorgezogenen Parlamentswahlen kundtun kann", verkündete Paschinjan in einer Fernsehansprache. Die friedliche, sogenannte Samtene Revolution, durch die er im Mai an die Regierung gekommen war, solle vollendet werden. Das Parlament der ehemaligen Sowjetrepublik im Südkaukasus soll am 9. oder 10. Dezember neu gewählt werden.

Paschinjan war im Mai vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt worden, nachdem er wochenlange Proteste gegen den langjährigen Staatschef Sersch Sargsjan angeführt hatte. Seitdem begann er Polizei und Geheimdiensten zu reformieren. Das Parlament wird bislang jedoch noch von der Partei des ehemaligen Präsidenten Sargsjan dominiert, was Paschinjans Regierung die Arbeit erschwert.

Nach Paschinjans Rücktritt hat das Parlament gemäß Verfassung zwei Wochen Zeit, um einen neuen Regierungschef zu bestimmen. Sollte dies in zwei Anläufen nicht gelingen, wird das Parlament aufgelöst und es werden automatisch Neuwahlen einberufen. Um die Auflösung sicherzustellen, hat Paschinjan allen Fraktionen im Parlament das Versprechen abgenommen, dass sie keinen Kandidaten aufstellen. Notfalls will er wieder Hunderttausende seiner Anhänger auf die Straße rufen. Planmäßig würde die nächste Parlamentswahl erst 2022 stattfinden.

Armenien steht im Dauerkonflikt mit seinen Nachbarn Aserbaidschan und Türkei und ist deshalb auf ein enges Bündnis mit Russland angewiesen. Die russische Regierung sieht Paschinjan, der die langjährig regierende Republikanische Partei aus allen Machtpositionen verdrängt, jedoch kritisch.