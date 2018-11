Mitte Oktober war bekannt geworden, dass einige Mitglieder der neuen AfD-Fraktion vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Einer davon ist nun durch eine Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen namentlich bekannt: Uli Henkel, AfD-Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten im bayerischen Landtag. Dem Ministerium zufolge wird Henkel unter anderem beobachtet, weil er sich in einem Videoclip in extremistischer Weise über Flüchtlinge aus Afrika geäußert hatte. Darüber hinaus stehen laut der Antwort noch zwei weitere Mitglieder der neuen AfD-Fraktion im bayerischen Landtag unter Beobachtung.



Die AfD halte an ihm als Kandidaten fest, sagte die Fraktionsvorsitzende der Partei, Katrin Ebner-Steiner. Die Grünen kündigten an, Henkel nicht zu wählen. Gut möglich, dass auch andere Abgeordnete oder ganze Fraktionen dies nicht tun. Die Grünenfraktionschefin im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, sagte, "der Vizepräsident des Bayerischen Landtags darf kein Feind unserer Verfassung sein". Die Grünen sind zweitstärkste Kraft im Landtag mit 38 der 205 Sitze. Die Regierung bilden werden voraussichtlich CDU und Freie Wähler.



Laut einem Bericht des Münchner Merkurs sollte geprüft werden, ob die betreffenden Politiker weiter beobachtet werden, wenn sie Abgeordnete sind. Für die Beobachtung von Mandatsträgern existieren höhere Hürden.

Bei der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober hatte die AfD 10,2 Prozent erreicht. Sie wird mit 22 Abgeordneten erstmals in den Landtag einziehen, der sich am Montag konstituiert.

Schon zuvor war bekannt, dass bundesweit eine niedrige zweistellige Zahl von Personen innerhalb der AfD, darunter auch Funktionsträger, im Fokus der Verfassungsschützer steht. Zwei Landesverbände der Parteijugend beobachtete der Verfassungsschutz bereits, beide wurden durch die Parteiführung aufgelöst. In Thüringen prüft der Landesverfassungsschutz eine Beobachtung des Landesverbandes. Der AfD-Bundesvorstand will eine Beobachtung der Partei verhindern und hatte im September eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich um entsprechende Strategien kümmern soll.

Im Bundestag ist der von der AfD nominierte Kandidat für den Vizeposten bis heute nicht gewählt, weil andere Fraktionen Vorbehalte gegen Albrecht Glaser haben.