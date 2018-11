Auf zwei roten Linien hat London während der Brexit-Verhandlungen bestanden: keine Zollunion mit der EU und keine harte Grenze, weder in Nordirland noch in der Irischen See. Brexit heißt Brexit. Das hat Theresa May gebetsmühlenartig wiederholt.

Selbst die kreativsten Juristen der Union aber konnten diese Forderungen nicht zusammenbringen. Sie widersprechen sich einfach. Wenn die Briten aus der EU rauswollen, wenn sie auch keine Zollunion wollen, dann muss es eine Grenze geben. Sie markiert den Unterschied zwischen drinnen und draußen. Es war in den vergangenen Wochen viel von einer "weichen" Grenze die Rede, doch selbst dann gelten draußen immer noch andere Regeln als drinnen.



Wenn also eine Grenze vermieden werden soll, muss Großbritannien innerhalb der Zollunion bleiben. Das wiederum bedeutet, dass es die Regeln der EU akzeptieren muss.



Brüssel ist hart geblieben

Es ist also verständlich, dass den Brexiteers die jüngste Einigung, die May nun verkündet, nicht gefällt. Denn sie haben ja ihre Kampagne genau mit dem Slogan geführt: "I want my country back! Ich will mein Land zurück!" Das bekommen sie zwar nach dem jetzigen Deal. Aber sie müssen sich immer noch den Regeln der EU unterwerfen, zumindest so lange, bis eine zweites Abkommen – ein Freihandelsvertrag – das Verhältnis zwischen EU und Großbritannien regelt.



Im Fall der irischen Grenze ist Brüssel also hart geblieben. Und noch mehr: In den vergangenen Tagen hat Europa sogar noch den Druck auf die britische Regierung erhöht. Am Dienstag, nach nächtelangen Verhandlungen in Brüssel, veröffentlichte die EU-Kommission einen Notfallplan für das Szenario No Deal. Es war eine gezielte Botschaft an die Briten: Der Rest der EU ist auf den harten Brexit vorbereitet. Wenn London ihn vermeiden will, dann muss es sich bitte jetzt entscheiden.



Wenn dieser Deal nun im britischen Parlament keine Mehrheit findet, dann wird die Schuldfrage diskutiert werden. Sind die "durchgeknallten" Brexiteers für das Scheitern verantwortlich? Oder hat die Europäische Union auch Fehler gemacht? Hätte sie vielleicht weicher, offener sein sollen?



Vorlage für Europas Populisten

Die Antwort auf diese Frage ist alles andere als unerheblich. Sie wird in dem kommenden Wahlkampf zum Europaparlament eine Rolle spielen. Denn die Populisten Europas werden einen möglicherweise ungeregelten Brexit, der noch immer nicht vom Tisch ist, als Beispiel für die von ihnen beklagte Eiseskälte der Brüsseler Bürokraten darstellen, als Beweis für die Arroganz der Macht. Das Brüsselmonster ist kein Wahngebilde, sondern grausame Wirklichkeit – so wird der Vorwurf lauten. Dieser Vorwurf wird dann an Gewicht gewinnen, wenn die wirtschaftlichen Folgen eines ungeregelten Brexit auch für die Union spürbar werden.



Deswegen ist jetzt wichtig, dass Brüssel in den kommenden Tagen den richtigen Ton gegenüber London findet. Ohne Siegerattitüde. In der Kernfrage, die Zukunft der irisch-britischen Grenze, konnte die Union einfach nicht anders handeln. Nicht, weil sie als eine Art strafender Gott gegenüber London und all den Brexiteers auftreten wollte. Sondern weil die Forderungen der britischen Tories einfach nicht vereinbar sind.