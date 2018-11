Zweitstärkste Partei in Bayern, mehr als 19 Prozent bei der Landtagswahl in Hessen und ein Umfragehoch auf Bundesebene: Die Grünen haben derzeit genügend Gründe, um sich selbst zu feiern. Auf dem Parteitag in Leipzig ging es darum, das Programm für die Europawahl 2019 festzulegen. Wie die Grünen um ihre Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck ihre Erfolge verstetigen wollen, berichtet Tilman Steffen, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE.

Zu welchen Drogen greifen Sie? ZEIT ONLINE möchte mit Ihnen über Bier, Joints, Energydrinks und Ecstasy sprechn. Ehrlich, offen und anonym. Sagen Sie uns, was Sie entspannt, berauscht, Ihnen Schmerzen nimmt, was Sie – vielleicht auch nur gefühlt – leistungsfähiger macht oder Ihnen Spaß bringt. Sven Stockrahm, stellvertretender Ressortleiter Wissen bei ZEIT-ONLINE, stellt unsere jährliche Drogenumfrage vor.

Außerdem: Im Duell der Händeschüttler Donald Trump gegen Emmanuel Macron steht es 2:0 für den französischen Präsidenten.

Mitarbeit: Jurik Caspar Iser



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de.