Zum ersten Mal in der Geschichte der CDU bewerben sich gleich drei aussichtsreiche Kandidaten auf die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze: Der Gesundheitsminister Jens Spahn, die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, und Lobbyist Friedrich Merz, der mit seiner Kandidatur eine Rückkehr in die Politik versucht. In Lübeck haben sie sich Mittwochabend gemeinsam vorgestellt – und auffällig große Einigkeit demonstriert. ZEIT-ONLINE-Redakteur Ferdinand Otto berichtet.

EU und Großbritannien haben sich auf den Entwurf eines Austrittsvertrags geeinigt. Dass das britische Parlament diesem zustimmt, ist allerdings unsicher, eher bricht nach und nach Unterstützung weg, unter anderem traten der Brexit-Minister Dominic Raab und die Arbeitsministerin Esther McVey zurück. Muss bald auch Theresa May gehen? Die Journalistin Bettina Schulz erklärt uns, was im politischen London gerade los ist.

Außerdem im Podcast: "Nele hat Schmerzen", die bewegende Geschichte von ZEIT ONLINE-Redakteurin Hanna Lauwitz. Leseempfehlung!

Mitarbeit: Jona Spreter



