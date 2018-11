Grundeinkommen statt Hartz IV – für viele Parteien scheint dies gerade eine attraktive, aber keine neue Idee. Eigentlich haben nämlich alle Parteien Ideen eines Grundeinkommens in ihren Sozialleistungskonzepten integriert. Wie sie sich unterscheiden, erklärt Innenpolitikredakteurin Katharina Schuler.



Der Onlinehändler Amazon will im New Yorker Stadtteil Queens eine neue Firmenzentrale aufbauen. Mehr als 25.000 Menschen sollen dort künftig arbeiten. Doch Amazons Entscheidung stößt auf Widerstand: Anwohnerinnen und Anwohner fürchten explodierende Mieten und Verdrängung. Wir sprechen mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Schröder über die Stimmung in Queens.



Außerdem: Unser Autor Dennis Schmees hat mit neun Jahren seine Schwester verloren. Was hat ihr Tod mit ihm gemacht?

Mitarbeit: Diana Pieper

