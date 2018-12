In letzter Minute hat die britische Premierministerin Theresa May die Abstimmung über das Brexit-Abkommen verschoben. In der jetzigen Form hätte das Unterhaus nämlich mit großer Mehrheit gegen den Deal gestimmt. Theresa May will nun neu mit der EU verhandeln. Wie ihre Chancen stehen, erklärt Marcus Gatzke, Ressortleiter Politik bei ZEIT ONLINE, im Podcast.



Die Vereinten Nationen haben in Marrakesch den Migrationspakt verabschiedet. 164 Länder stimmten für die gemeinsame Vereinbarung, 29 lehnten sie ab. Doch was bringt ein Abkommen, das rechtlich nicht bindend ist? Darüber spricht Mounia Meiborg mit Katharina Schuler, Politikredakteurin bei ZEIT ONLINE.



Und sonst so? Gelbe Weste statt roter Badeanzug – Pamela Andersons politischer Aktivismus.

Mitarbeit: Daniel Tautz



