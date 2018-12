Seit Wochen gehen in Frankreich die Gelbwesten auf die Straßen. Bei großangelegten Demonstrationen fordern sie eine Abkehr von der französischen Reformpolitik – und den Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron. Der reagiert mit zahlreichen Zugeständnissen. Ob das gegen die Wut der französischen Bevölkerung hilft, erklärt Tobias Haberkorn, Kulturredakteur bei ZEIT ONLINE, der lange in Frankreich gelebt hat.

Portemonnaie vergessen? Dann zahlen Sie doch einfach mit dem iPhone. Denn nach Android-Nutzern können nun auch Apple-Kunden an der Supermarktkasse oder im Restaurant mit ihrem Smartphone bezahlen. Was Apple mit Apple Pay in Deutschland erreichen will – und ob es sich wirklich durchsetzen wird –, schätzt Lisa Hegemann, Redakteurin aus dem ZEIT-ONLINE-Digital-Ressort, ein. Und: Wie sieht es eigentlich mit dem Datenschutz aus?

Außerdem: Der Malboro-Cowboy raucht künftig Joints.



Mitarbeit: Daniel Tautz



