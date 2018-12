Wie geht es weiter nach dem überstandenen Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May in Großbritannien? Im Streit über den Weg zum Brexit hatten nicht nur Oppositionsabgeordnete, sondern auch einige ihrer eigenen konservativen Parteimitglieder ihr die Gefolgschaft verweigert. May hatte kurz zuvor die Abstimmung im Parlament über den Austrittsvertrag, den sie mit der EU ausgehandelt hatte, auf Januar verschoben, weil sie den Widerstand aus den eigenen Reihen fürchtete. Bettina Schulz berichtet für ZEIT ONLINE aus London über die Folgen des Misstrauensvotums für die britische Regierung, den Brexit und die EU.



Die Whistleblowerin Chelsea Manning, die Schauspielerin Lena Dunham, die Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez: Sie alle bezeichnen sich als Feministinnen und sind Mitglieder in einem neuen exklusiven Club: The Wing. Der Club nimmt nur weibliche Personen auf und soll ein Netzwerk kluger und engagierter Frauen bilden. Für die Umsetzung haben seine Gründerinnen bereits 42 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt. Was die ausschließlich weiblichen Mitglieder von The Wing erreichen wollen und vor allem wie, darüber spricht ZEIT-ONLINE-Redakteurin Carolin Würfel aus dem Ressort Entdecken. Sie hat den Club in New York besucht.



Mitarbeit: Diana Pieper