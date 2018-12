Im Dezember 2010 begann in Tunesien der Arabische Frühling. Das Land stürzte Machthaber Zine el Abidine Ben Ali und hat heute eine moderne Verfassung. Doch nicht alle Tunesier sind zufrieden: In den vergangenen Jahren schwächelte die Wirtschaft, vor allem junge Menschen fanden kaum Arbeit. Was ist vom Frühling in Tunesien geblieben? Darüber spricht Moderator Fabian Scheler mit Martin Gehlen, der als Korrespondent für ZEIT ONLINE aus der Region berichtet.



Ein letztes Mal Kommissar Hanns von Meuffels im Münchner Polizeiruf: Am Sonntag zeigte die ARD den letzten Teil der Krimiserie mit Matthias Brandt in der Hauptrolle. Warum Sie die Folge gesehen haben sollten, erzählt Carolin Ströbele, Kulturredakteurin bei ZEIT ONLINE.

Außerdem:ein eventuell nicht ganz seriöser Geschenktipp.



