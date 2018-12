Viele Angehörige trauern heute auf dem Breitscheidplatz in Berlin um die Menschen, die sie 2016 verloren haben: Vor genau zwei Jahren hatte Anis Amri einen Lieferwagen gestohlen und war auf den Weihnachtsmarkt vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in die Menschenmenge gefahren. Die Untersuchungen in diesem Fall sind auch am zweiten Jahrestag noch nicht abgeschlossen. Im Umfeld des Attentäters setzte der Verfassungsschutz V-Männer ein, Amri wurde beobachtet und dennoch wurde der Anschlag nicht verhindert. Welche Fehler haben die Behörden vor der Tat gemacht – und welche danach? Fritz Zimmermann ist Redakteur im Investigativressort der ZEIT und spricht mit Fabian Scheler über den aktuellen Ermittlungsstand im Fall Amri.



Wer ist Peter Thiel? Und warum ist er so reich? Uwe Jean Heuser ist Leiter im Ressort Wirtschaft der ZEIT und hat sich in den USA mit dem Mann getroffen, der PayPal mitgegründet hat, Hedgefonds betreut, ins Geschäft der Datenanalyse und in Facebook investiert und ein Privatvermögen von mehreren Milliarden US-Dollar besitzt. Jetzt verlässt er das Silicon Valley. Uwe Jean Heuser berichtet von seiner Begegnung mit Thiel – und erklärt, warum der Milliardär manche der Thesen von Donald Trump unterstützt.

Mitarbeit: Viola Kiel

