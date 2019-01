Das britische Parlament hat das von Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen mit großer Mehrheit abgelehnt. Das gegen sie vorgebrachte Misstrauensvotum überstand die Premierministerin jedoch. Jetzt will sie den Abgeordneten des Unterhauses eine neue Lösung für den EU-Austritt präsentieren. Alle Entwicklungen zur Brexit-Entscheidung lesen Sie in unserem Liveblog.