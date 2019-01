Rund viereinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz und den darauffolgenden Ausschreitungen hat die Staatsanwaltschaft der Stadt Anklage gegen einen der beiden Tatverdächtigen erhoben. Dem Syrer Alaa S. wird gemeinschaftlicher Totschlag sowie gemeinschaftlich versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Er soll Ende August während eines Streits mit einem Messer auf den Deutschkubaner Daniel H. eingestochen haben. H. starb unmittelbar nach der Tat in einem Krankenhaus.



S. sitzt seit Ende August in Untersuchungshaft. Ein aus dem Irak stammender weiterer Tatverdächtiger ist weiter auf der Flucht. Nach ihm wird seit Monaten mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Auch er soll mit einem Messer auf H. eingestochen haben.

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Tatverdächtigen vor, mit dem Messer "im bewussten und gewollten Handeln" viermal in den Brustbereich und einmal in den Oberarm von H. eingestochen zu haben. Einen weiteren Beteiligten hätten sie am Rücken verletzt. Sie hätten "zumindest billigend" in Kauf genommen, die beiden Männer tödlich zu verletzen.



Nach der Tat war es zu Ausschreitungen gekommen. Rechtsradikale zeigten den Hitlergruß und skandierten rechtsextreme Parolen. Sie wurden deswegen im Schnellverfahren verurteilt. Mehrere Demonstrierende verschiedener Lager sowie Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt.