Nach dem Leak persönlicher Daten von rund 1.000 Menschen will Justizministerin Katarina Barley (SPD) eine zentrale Anlaufstelle für Verbraucher schaffen. "Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, da können wir uns hinwenden und da wird uns geholfen", sagte Barley im ARD-Morgenmagazin. Sie schlug die Einrichtung einer Telefon-Hotline vor, die etwa beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eingerichtet werden könnte.

"Was wir wollen, ist eine zentrale Anlaufstelle, die auch mehr Kompetenzen hat", sagte die Politikerin. Dies sei auch für die Behörden hilfreich, um die Fälle verfolgen zu können. Barley kündigte an, sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) beraten zu wollen. Anfang Januar war bekanntgeworden, dass von zahlreichen deutschen Politikerinnen und Politikern, prominenten Musikern und Journalisten von ARD und ZDF sensible Daten veröffentlicht wurden, darunter Handynummern, Bilder von Personalausweisen, parteiinterne Dokumente und Chats mit Familienmitgliedern. Verdächtigt wird ein 20 Jahre alter Hacker. Nach Polizeiangaben hat er die Tat gestanden. Als Motiv gab der Verdächtige an, aus Verärgerung über Äußerungen der betroffenen Personen gehandelt zu haben.

Barley rief die Anbieter von Internetangeboten wie E-Mail-Provider und soziale Netzwerke auf, die Zwei-Faktor-Authentifizierung standardmäßig anzubieten. Auch sie werde die doppelte Identifizierung durch ein Passwort und zusätzlich durch einen zugeschickten Code künftig stärker nutzen, kündigte die Justizministerin an. Barley gehörte ebenfalls zu jenen, deren persönliche Daten im Netz veröffentlicht wurden.