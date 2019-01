"What happens on your iPhone, stays on your iPhone" – mit diesem Slogan wirbt Apple auf der diesjährigen Elektronikmesse CES für seinen Datenschutz. Das könnte auch in Deutschland viele Käufer überzeugen, nicht erst seit dem jüngsten Datenleak, von dem Ende vergangener Woche zahlreiche Politikerinnen und Politiker betroffen waren. Wie Apple die Daten schützt und was daran problematisch ist, erklärt Lisa Hegemann aus dem Digitalressort von ZEIT ONLINE.



Die Handball-WM der Männer ist am Donnerstagabend in Berlin gestartet. Das deutsche Team von Trainer Christian Prokop zählt mit Frankreich und Dänemark zu den Favoriten des Turniers. Wo die Stärken der deutschen Mannschaft liegen, weiß Sportredakteur Fabian Scheler. Für ZEIT ONLINE berichtet er in den kommenden Wochen von der WM.



Und sonst so? Die Nächstenliebe der BVG.



Mitarbeit: Daniel Tautz

