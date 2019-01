Was für ein Spiel! Im ersten Hauptrundenspiel der Handball-WM hat die deutsche Nationalmannschaft das isländische Team mit 24:19 besiegt. Und wer durch die Sportkneipen der Republik zieht, kann den Eindruck bekommen: Deutschland ist auf einmal im Handballfieber. Fabian Scheler, Redakteur im Sportressort, begleitet die Weltmeisterschaft für ZEIT ONLINE. Im Gespräch mit Erica Zingher teilt er seine Einschätzung darüber, wie sich Bundestrainer Christian Prokop schlägt – und was von der Partie gegen Kroatien zu erwarten ist.



Am 19. Januar 1919 hatte der jahrzehntelange Kampf der Frauenbewegung endlich Erfolg: Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte durften Frauen auf nationaler Ebene wählen. 37 Frauen erhielten einen Sitz in der Nationalversammlung. Damit ist alles erreicht, oder? Vanessa Vu ist Redakteurin im Ressort für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Zum 100-jährigen Jubiläum der Einführung des Frauenwahlrechts spricht sie über die Gleichberechtigung von Frauen in der deutschen Politik und erklärt, warum es in Deutschland bislang kein Paritätsgesetz gibt.



Und sonst so? Hätten Sie Lust auf ein schönes Eisbad im Freien?

Mitarbeit: Viola Kiel

