Parité, das bedeutet auf Französisch Gleichstellung oder zahlenmäßige Gleichheit. Die soll künftig in Brandenburgs Parlamenten herrschen, und zwar zwischen Männern und Frauen. Dafür will der Landtag heute das sogenannte Parité-Gesetz verabschieden – eine Frauenquote für die Listenplätze der Parteien. Warum das aus Sicht der Initiatoren nötig ist, welche verfassungsrechtlichen Bedenken es gegen diese Quote gibt und wie die Erfahrungen in anderen Ländern damit sind, ordnet Mariam Lau, Hauptstadtkorrespondentin der ZEIT, im Gespräch mit Rita Lauter ein.



Der Verkehrsminister will es nicht, die Autoindustrie wehrt sich, und in der Bevölkerung ist die Meinung gespalten: ein generelles Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen. Rational spricht einiges dafür, die Verkehrssicherheit oder der Klimaschutz etwa; doch die Debatte wird ziemlich emotional geführt. Warum gerade in Deutschland der Widerstand gegen ein Tempolimit besonders groß ist, erklärt Matthias Breitinger, Mobilitätsredakteur bei ZEIT ONLINE. Er hat zu dem Thema einen Verkehrspsychologen befragt.



Und sonst so? Zu seiner letzten Berlinale als Festivaldirektor spendiert Dieter Kosslick AfD-Abgeordneten einen kostenlosen Kinobesuch.



Mitarbeit: Diana Pieper

