Seit dem 1. Januar ist in Brasilien ein neuer Präsident an der Macht. In seinem Wahlkampf hatte Jair Bolsonaro eine "Säuberung" versprochen, "wie sie in Brasiliens Geschichte noch nie vorgekommen ist". Nun will der ehemalige Militär seine Ziele umsetzen – und geht dabei massiv gegen die Rechte der indigenen Bevölkerung vor. Im Podcast erklärt Thomas Fischermann, Brasilien-Korrespondent der ZEIT, was sich nun im Land ändert.



Erstmals forscht die Menschheit auf der Rückseite des Mondes. Die chinesische Sonde Chang'e-4 soll auf der erdabgewandten Seite den Boden untersuchen und sogar Gemüse anbauen. Was sich die Wissenschaftler davon erhoffen, bespricht Mounia Meiborg mit Alina Schadwinkel aus der Wissensredaktion von ZEIT ONLINE.



Und sonst so? Netflix-Tipps von der saudischen Regierung.

